Barcelona tindrà un nou centre per atendre víctimes de violència masclista el 2023

01:18

La Generalitat i Ajuntament de Barcelona tanquen un acord per cofinançar part de les polítiques de protecció a les dones víctimes de violència masclista i es proposen analitzar els circuits per tal de millorar el tractament i protecció.

Gràcies a l’acord entre Generalitat i ajuntament de Barcelona, la capital catalana rebrà del govern una partida de 2 milions per posar-ne marxa la nova unitat de tractament a dones de l’Eixample, que obrirà el 2023 i 2,7 milions més per polítiques d’acompanyament. La consellera d'igualtat i feminismes, Tània Verge, diu que amb aquesta partida es repara un deute històric amb Barcelona per lluitar contra les violències més prevalents. Els diners, ha explicat la consellera faran de l’equipament de l’eixample també un centre de ciutat. Tània Verge s’ha referit també a l’augment de denúncies el 2022 segons dades del consell general del poder judicial.

Pel que fa a reducció de les ordres de protecció amb relació a l’any anterior, Verge ha defensat una reforma profunda d’aquestes ordres per tal que siguin més preventives que reactives, i ha demanat formació a tota mena de jutges per quan rebin les denúncies puguin actuar amb més coneixement de causa. INFORMA: MAITE BOADA.