Una noia vallesana entre les cent estudiants de tot el món seleccionades per participar en un campament d'estiu per a futures científiques

Sandra Ruiz és veïna de Mollet i marxarà aquest diumenge cap a Copenhague per viure el seu somni. Va veure a les xarxes socials que es podia inscriure al programa que organitza una empresa farmacèutica danesa i va presentar un projecte per filtrar l'aire de les fàbriques perquè no contaminin. La seva proposta va convèncer, ja que és una de les 100 persones seleccionades, entre les 1.500 candidatures presentades per joves de 15 i 16 anys de tot el món.

La Sandra vol ser astrofísica, i ara durant una setmana podrà participaran en activitats i xerrades d'experts per fomentar l'interés dels estudiants per la innovació i la investigació al voltant de la salut i la sostenibilitat.

Dels cent joves estudiants que participaran al campament, 14 son de l'Estat espanyol i la resta provenen d'altres 10 països. | MARGA ESPARZA