Els gruixos acumulats al Pirineu superen els 40 centímetres i els propers dies ha de seguir nevant, perquè ve una nova borrasca.

A més, dos esquiadors han resultat ferits fora de pistes a Baqueira Beret per una allau

Els pompiers han rebut l'avís a les quarts de dotze i l'allau s'hauria produït a dos quarts d'onze. Els esquiadors es trobaven fora pistes a Baqueira i han pogut ser rescatats. Han estat traslladats a l'hospital de Vielha en helicòpter i pateixen diferents lesions lleus. Esquiaven fora pistes, a la zona de la vinyeta.

I tot i que les precipitacions han estat intenses, no són suficients per apaivagar la sequera. De fet, els embassaments de la conca del Segre, Rialb i Oliana, no han rebut molta quantitat d'aigua fins ara, i això preocupa els regants del Segarra-Garrigues. Fa un any disposaven de 160 hectòmetres i avui en tenen 75. Per això demanen a la Confederació Hidrogràfica del Ebre una reunió | Joana Sendra