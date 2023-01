00:59

Les precipitacions dels darrers dies encara no es noten als embassaments de la conca del riu Segre, a Lleida.

Les precipitacions dels darrers dies encara no es noten als embassaments de la conca del riu Segre, a Lleida, però hi ha bones notícies. Gràcies a les nevades s'han acumulat importants gruixos de neu equivalents a uns 75 hectòmetres cúbics a les capçaleres dels rius de la conca. Una neu molt necessària perquè el Segre porta vuit mesos en emergència per sequera | JOANA SENDRA