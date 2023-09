00:58

Un espai on tots els agents implicats en l'ús d'aquest recurs treballaran per consensuar mesures d'estalvi

La taula, que ja s'ha reunit avui mateix, està integrada per una trentena d'entitats. Des d'agents socioeconòmics, com cambres de comerç, patronals o sindicats agraris fins a regants i entitats de defensa del territori. Entre tots, treballaran propostes d'estalvi d'aigua, que es faran arribar a la Taula Nacional, creada pel Govern el mes de juny. També es busca que les polítiques o inversions que es decideixin des de Barcelona comptin amb la visió del territori.

Per poder filar prim, es crearan comissions sectorials. La prioritat d'aquesta taula és planificar millor els usos de l'aigua i contribuir a reduir el seu consum a la demarcació, on actualment hi ha una trentena de municipis en situació d'emergència per sequera | INFORMA: Gemma Esteba