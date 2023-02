01:35

El Govern treu pit del seu projecte de pressupostos i observa alleugerit el debat d'avui al Parlament sabent que les esmenes a la totalitat no prosperaran.

La conselleria d'Economia, Natàlia Mas, ha explicat les xifres detallades de cada Departament i de nou, insta a ampliar la majoria que aprovarà els pressupostos. Mas apel·la a la responsabilitat dels grups que han presentat esmenes. Malgrat tot, el suport del PSC i els comuns permetrà supera el primer tràmit parlamentari perquè els comptes passin a ser debatuts en comissió.

La consellera d'Economia defensa que són imprescindibles per superar la crisi actual i el context de desacceleració davant “un any difícil perquè encara hi ha guerra, una inflació elevada i es manté l'amenaça dels xocs climàtics i de la covid". Mas ha acabat sense fer referència als macroprojectes pactats amb el PSC i alerta del perill de quedar-se sense milions d’euros dels Fons Next Generation sense adjudicar | INFORMA: ÀLEX CABRERA