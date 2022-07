00:53

Un conductor i un vianant moren en dos accidents de trànsit a Vilablareix i a La Jonquera a Girona en poques hores de diferència.

Un vianant ha perdut la vida en ser atropellat a la N-II a la Jonquera, mentre que el conductor d'un vehicle ha mort en sortir de la via i bolcar a l'AP7.

Un dels accidents ha tingut lloc de matinada. Al voltant de les dues, els Mossos han rebut un avís, informant que un turisme ha atropellat un vianant per causes que encara s'estan investigant. La víctima ha acabat morint al cap de poc . Els Mossos han detingut el conductor per un delicte d'abandonament del lloc de l'accident, ja que l'home no s'ha aturat a auxiliar la víctima. Fruit d'aquest sinistre, el SEM també ha atès una altra persona en estat lleu a qui se li ha donat l'alta in situ.

L'altre accident mortal ha passat durant la nit, a l'AP7 a l'altura de Vilablareix. També per causes que encara s'investiguen, un turisme ha sortit de la via i ha bolcat. A conseqüència de l'impacte, el conductor ha sortit projectat el vehicle, ha colpejat un camió i ha mort. Es tracta d'un jove de 21 anys, veí de Màlaga. A més, una menor d'edat ha resultat ferida i a hores d'ara es troba ingressada a l'Hospital Josep Trueta. El vehicle accidentat no tenia en vigor l'assegurança.

Amb aquestes dues víctimes, ja són 89 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya | Gemma Esteba