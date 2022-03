00:41

Un veí de Lloret de Mar de 45 anys mor ofegat a la platja de Fenals quan intentava rescatar el seu gos del fort temporal de mar que sacseja la costa.

Els fets van succeir a les 21h d'aquest diumenge. La parella de la víctima, un home de 45 anys, va ser qui va donar l'alerta. El veí de LLoret de Mar intentava rescatar el seu gos del temporal. Fins al lloc, la platja de Fenals, es van desplaçar efectius de Policia Local, bombers i sanitaris, que van poder rescatar el cos gràcies a l'ajuda d'un dron que va permetre la seva localització.

Finalment, el gos va poder sortir de l'aigua, però l'home va perdre la vida malgrat les maniobres de reanimació, i aquest dilluns s'ha traslladat el seu cadàver a Girona perquè se li practiqui l'autòpsia.

Protecció Civil demana extremar les precaucions i no acostar-se a platges i lleres de rius, sobretot de l'Alt Empordà on es manté activada l'alerta del pla INUNCAT per acumulació d'aigua. | GEMMA ESTEBA