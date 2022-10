01:29

Un home de Prats de Lluçanès de 74 anys va morir a l'Hospital Universitari de Vic després d'haver contret malària.

Perplexitat i estupefacció de la família d'un pacient de l'Hospital de Vic mort per malària contagiat després d'operar-se de l'esquena. L'home va anar a l'hospital per operar-se de l'esquena a finals de juliol, i un parell de setmanes després, quan ja s'estava recuperant a casa de l'operació, va tornar a l'hospital perquè es trobava malament. El van ingressar a l'UCI, li van diagnosticar malària, se li va fer tractament i es va curar, però el 9 de setembre va acabar morint per altres complicacions.

El centre hospitalari no troba l’origen del contagi i admet que des que van conèixer el cas es van endegar diverses investigacions. Tot i que creuen que és plausible que el contagi fos a l'hospital, no s'ha pogut determinar | Sergi Bassolas