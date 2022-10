00:55

La Moncloa posa sobre la taula una possible rebaixa de les penes de presó del delicte de sedició d'acord amb la petició d'homologació als estàndard europeus.

Segons el Diari El País, una de les propostes del govern central seria rebaixar a la meitat les penes de presó, de 12 a 6 anys. Totes les parts ho desvinculen, però la reforma del Codi Penal serà clau perquè Esquerra doni suport o no als pressupostos generals de l'Estat. El ministre de Cultura, Miquel Iceta, insisteix en el compromís per part de Sánchez de reformar el delicte de sedició.

Països com Suïssa, Alemanya o França serveixen de referents per Esquerra. Els republicans, per boca de Gabriel Rufián al Cafè d'Idees, no detallen la seva proposta ni l'estat de les negociacions, però sí que avisen al PSOE que les filtracions no ajuden.

Els comuns pressionen també en favor d'aquestes reformes legislatives, que en la darrera taula de diàleg es va acordar que veiessin la llum abans de Cap d'Any. Segons el PSC, així serà | Laura Herrero