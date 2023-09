01:12

En el Dia Internacional d'Acció contra la migranya, els neuròlegs ens recorden que la migranya continua sent una malaltia infradiagnosticada i infratractada què impedeix a la persona afectada desenvolupar les seves activitats.

Les crisis poden durar hores o fins i tot diversos dies. I malgrat que els símptomes són clars, nàusees, vòmits o intolerància a la llum i al so, encara hi ha moltes barreres per accedir al diagnòstic i al tractament preventiu. INFORMA: ANNA BAÑERES.