Ho faran, diuen, si el Govern no executa els acords abordats a la Taula Mèdica de Diàleg activada fa 6 mesos

El sindicat Metges de Catalunya assegura que, tot i confiar en la taula mèdica bilateral creada per Salut per a respondre a les demandes dels metges, l'administració no ha ofert respostes en 6 mesos als punts plantejats com les hores de guàrdia dels residents, l'accessibilitat o la retenció de talent. Per aquest motiu, anuncien que si d'aquí a la tardor no hi ha un esforç reprendran les mobilitzacions.

Des del sindicat han expressat que el Govern no té cap voluntat d'un acord comú i lamenten que això sigui així perquè, entenen, que la taula és un bon mecanisme per aplicar solucions a les necessitats assistencials del segle XXI | INFORMA: Anna Bañeres