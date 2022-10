00:18

A Catalunya, l'Associació de Mestres Rosa Sensat demana adequar millor la formació dels mestres als nous reptes pedagògics.

Avui, Dia Mundial del Docent, la Campanya Mundial per l'Educació alerta sobre la manca de mestres i d'inversió necessaris per aconseguir al 2030 una educació de qualitat a nivell mundial. A Catalunya, l'Associació de Mestres Rosa Sensat demana adequar millor la formació dels mestres als nous reptes pedagògics.

Un d'aquests reptes és que el docent cada cop menys s'ha de limitar a transmetre coneixements com passava fa unes dècades sino que ha de crear contextos d'aprenentatge per als alumnes.

Amb motiu del Dia del Docent, instituït per la UNESCO, la Campanya Mundial per l'Educació a Espanya ha publicat un manifest on adverteix que es necessiten 69 milions de mestres i professors més arreu del món per a aconseguir una educació de qualitat al final d'aquesta dècada | LOURDES GATA