01:02

Les més comunes són les respiratòries, les alimentàries i les que desencadenen alguns medicaments. Cada cop se'n diagnostiquen més casos

Es calcula que les al·lèrgies afecten entre un 20 i un 25% de la població. Són afeccions que no tenen cura però cada vegada es disposa de més tractaments per garantir que la qualitat de vida dels pacients no se'n ressenti. En els propers anys caldrà destinar més recursos a la investigació perquè, lluny de reduir-se la incidència, els especialistes avisen que anirà a més. De fet, hi ha qui s'atreveix a pronosticar que l'any 2050 la meitat de la població tindrà algun tipus d'al·lèrgia. | JUANFRA ÁLVAREZ