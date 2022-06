29:52

Ara mateix més de 2.260 hectàrees estan afectades pels 5 grans incendis forestals que hi ha actius a Catalunya. N'hi ha 3 que ja estan estabilitzats: el de Corbera d'Ebre, a la Terra Alta, el de Sallent, al Bages i el de Castellar de la Ribera, al Solsonès. Ara el que més preocupa és el foc de Lladurs. Afecta poc més de 40 hectàrees, però pot arribar a tenir-ne 50 mil. L'alcalde de Lladurs, Daniel Rovira, en declaracions al De Boca a Orella de Ràdio 4. I a Artesa de Segre, al nucli de Baldomar, a la comarca de la Noguera, hi ha l'incendi més gran ara mateix al territori, que afecta gairebé 1500 hectàrees, encara actiu. i això diuen els Veïns. I Controlat l'incendi de Corbera d'Ebre. Ara els bombers confien a donar-lo per extingit en 48 hores, segons ha dit a aquesta emissora Laura Ramoneda, sotsinspectora dels bombers.

Un nou incendi forestal s'ha declarat cap a les quatre de la tarda en la zona de Altés, en el terme municipal de Bassella (a Lleida, segons informen els Bombers de la Generalitat. Sobre el terreny estan treballant 3 unitats aèries i 11 dotacions terrestres dels bombers, en una comarca on segueixen actius els incendis de Coll de Narbó, Cabó i Peramola, aquest últim estabilitzat. Els efectius de la Unitat Militar d'Emergències que treballen en els incendis de Catalunya ascendeixen a 320, .