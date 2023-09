02:57

Compta amb 850 professionals acreditats i una programació de 50 concerts en 4 dies

El pianista menorquí Marco Mezquida és l'encarregat d'inaugurar el Mercat amb la presentació del seu nou disc 'Tornado', acompanyat al contrabaix de Massa Kamaguchi i Ramon Prats, a la bateria. Serà al Teatre Atlàntida en una primera jornada en què també actuaran Carles Cases Strings Band, en format acústic amb un repertori que va des del jazz, fins al bolero, el tango o els sons africans, la cantant i compositora mallorquina Maria Hein presentant el seu nou disc 'Tot allò que no sap ningú'.

També es podran veure espectacles com el de LaboratoriA o el nou espectacle de Xavi Lloses, dues coproduccions de les 5 per les que ha apostat el Mercat en la seva 35a edició capitanejada per Marc Lloret | INFORMA: Montse Soto