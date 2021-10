El Mercat de les Flors estrena nova temporada amb Núria Guiu i Aïna Alegre com a coreògrafes destacades

01:20

El Mercat de les Flors ha presentat aquest dijous la nova temporada 2021-2022, que comptarà amb Núria Guiu i Aïna Alegre com a coreògrafes principals i reunirà talents tant del territori com internacionals i amb l'objectiu de donar visibilitat a noves generacions d'artistes emergents. Sota el lema 'Posem cara al mercat', l'equipament homenatjarà els creadors i les creacions amb la voluntat de "posar de manifest que, en les arts escèniques, el patrimoni cultural són les obres i les persones que les fan". La directora del Mercat de les Flors, Àngels Margarit, ha dit que ja estan "entrenats" per fer espectacles en pandèmia, però ha afirmat que li agradaria que es pogués arribar al 100% d'aforament en algun punt de la temporada | Montse Soto