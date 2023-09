Aïllament social dels menors per l'ús excessiu de les pantalles

01:35

El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya alerta que l'exposició dels menors a les pantalles provoca aïllament social i els causa angoixa i ansietat.

Segons un estudi d'Avast, el 63% dels menors naveguen per internet de forma independent i ho comencen a fer a partir dels 10 anys. El Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya recorda que no són prou madurs per poder gestionar els possibles perills que es puguin trobar. A més, porten els infants a creure que tot el que volen es pot aconseguir al moment.

Els psicòlegs aconsellen que es puguin avorrir. També la sobre exposició fa que els infants i els adolescents entrin en un aïllament social | INFORMA: Marga Esparza