El context d'incertesa econòmica ha forçat moltes famílies a replantejar-se les vacances aquest estiu, sobretot les que tenen més fills.

El context d'incertesa econòmica ha forçat moltes famílies a replantejar-se les vacances aquest estiu, sobretot les que tenen més fills. Amb el mes d'agost acabat d'estrenar, es calcula que aproximadament la meitat de les famílies nombroses que hi ha Catalunya, unes 142.000 registrades oficialment, no podran fer vacances aquest estiu per motius econòmics. Segon una enquesta de FANOC, la Federació de Famílies Nombroses, entre l'abril i el juny s'ha duplicat el nombre d'aquesta tipologia de famílies que han decidit renunciar a les vacances | Lourdes Gata