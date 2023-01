00:59

Es tracta d'un assaig clínic per fer més agradable els medicaments per als infants. Només cal una impressora 3D que elabora el medicament en forma de llaminadura

A banda de millorar-ne el gust, l'olor o la textura, aquesta tecnologia permet personalitzar molt més les dosis i evitar possibles errors en l'administració. Infants com la Lucia, de 10 anys, ho prefereixen al xarop. També millora l'adherència al tractament, en infants i, per què no, també en adults.



Es tracta d'una tecnologia incipient, que en 3 minuts pot imprimir un tractament per 15 dies. L'objectiu és, en un període curt de temps i havent comprovat l'eficàcia i tolerabilitat, poder incorporar-la a la pràctica clínica | Maria Huguet