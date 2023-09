01:05

L'Ajuntament de Barcelona assegura que actualitzarà la regulació d'accés al Turó de la Rovira per a intentar solucionar la massificació turística.

Els veïns denuncien als micròfons de Ràdio 4 que les tanques que es van posar a les bateries antiaèries del Carmel no han servit per a solucionar el problema, sinó que només l'ha traslladat. Asseguren que ara les grans multituds es troben cada vegada més a prop dels habitatges. Per això demanen, entre d'altres que la guàrdia urbana requisi l'alcohol a les persones que fan botellades davant de casa seva.

El regidor del districte d'Horta Guinardó de l'Ajuntament de Barcelona, Lluís Rabell, reconeix en delcaracions a Ràdio4 que s'ha de regular l'accés al recinte i pacificar els accessos. I ara, a tot això se suma un nou problema: l'aparició d'amiant que trepitgen i remouen els turistes | INFORMA: Mar Garcia