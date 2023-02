03:14

Representants polítics d'ERC a Sabadell i Terrassa, la CUP i ECP han participat a la manifestació per evitar un trinxament del territori i la inversió de diners públics

Sabadell ha viscut aquest diumenge una gran manifestació per rebutjar el projecte del Quart Cinturó o Ronda Nord, de la qual s'ha calculat una assistència de més de 4.000 persones. Les entitats convocants de la marxa intenten evitar la macroinfraestructura a tota costa, en la qual s'han fet proclames com 'Qui estima el Vallès, no el destrueix' o 'Aragonès, no ens toquis el Vallès'.

Representants polítics d'ERC a Sabadell i Terrassa, la CUP i ECP han participat en la marxa per evitar, un trinxament del territori i la inversió de diners públics en la construcció. Des de la campanya, Toni Altayó planteja primer “disposar d’una xarxa ben travada de transport col·lectiu”. | CLARA ONTAÑÓN