01:22

Una marxa lenta entre Vilanova i la Geltrú i Sitges exigeix que els usuaris que utilitzen de manera freqüent l'autopista no hagin de pagar

Els habitants del Garraf i del Baix Penedès marítim denuncien que són una de les zones amb major creixement democràfic de Catalunya i tenir una carretera dels anys 80 com a única alternativa al peatge de la C32 provoca grans danys.

L'alcalde de Cunit, Jaume Casañas, denuncia que se senten ciutadans de segona. Demanen que s'apliquin bonificacions per als que utilitzen la via de manera assídua, com ja es fa a altres parts de Catalunya, com al Túnel del Cadí, la C37, la C16 o la C17.

Han demanat una reunió urgent amb el conseller de territori, Juli Fernández, i alerten que si no reben cap resposta del Departament repetiran la marxa lenta però aquest cop a Barcelona. | JUANFRA ÁLVAREZ