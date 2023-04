L'Audiència Nacional posa el focus en Marta Rovira com a una de les responsables del Tsunami Democràtic

00:57

L'Audiència Nacional posa el focus en la secretària general d'Esquerra i altres membres del partit com a responsables de Tsunami Democràtic.

Així és desprén d'unes diligències secretes de la Guàrdia Civil avançades per 'El Confidencial'. Segons l'informe que la benemèrita ha traslladat al jutge Manuel Garcia Castellón, les actuacions del Tsunami, com el bloqueig de l'aeroport del Prat i el tall de l'AP-7, no van ser fruit d'un moviment espontani de la societat civil.

Hauria estat una operació dissenyada pels partits independentistes per a pressionar l'Estat. El ministre de l'interior, Fernando Grande-Marlaska, preguntat al respecte en un acte a Granada, ha demanat deixar actuar a la justícia | INFORMA: Sergi Bassolas