L'increment dels preus els darrers mesos porta moltes famílies a modificar el seu consum i també a pensar dues vegades en la seva cistella de la compra. Això porta que els productes de marca blanca tornin a ser majoritaris a la cistella de la compra.

Hem estat a les portes de diversos supermercats del districte de Sant Martí de Barcelona per preguntar. La majoria ens han explicat que sí, que des de fa un any compren més marca blanca. Noten l'estalvi, asseguren, i molts fins i tot reconeixen que no poden ni optar a comprar productes de marca de fabricant.



Segons un darrer estudi de l'escola de negocis EAE, el consum de la marca blanca puja gairebé set punts els darrers anys. La ciutadania concep que aquest tipus de producte és fins a un 30% més econòmic. Elements com la inflació i la crisi de la pandèmia han ajudat que incrementi aquest consum. El professor Alex Algret assegura que la marca blanca encara pot créixer més els pròxims mesos | Àlex Cabrera