Un sindicat de cuidadores professionals de l'atenció domiciliària es manifesta per reclamar la municipalització dels seus serveis i contra la precarietat

Denuncien que els consistoris aposten majoritàriament per la privatització del sector, oblidant-se que el més important és garantir un servei de qualitat en un àmbit que s'està demostrant ja com un dels problemes socials més greus del país. Entre els seus objectius també hi ha la fi de la que consideren que és violència institucional, i acabar amb els intermediaris, que s'enduen dues terceres parts del pressupost que destinen els ajuntaments, amb la qual cosa a les persones que fan la feina només els queda un 33% del total. | MARÍA GÓMEZ