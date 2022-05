00:55

Manifestació al centre de Barcelona contra l'augment desmesurat de la inflació que posa en perill la supervivència de moltes famílies vulnerables

La protesta la convoquen un centenar d'entitats que proposen estudiar posar límits als preus del lloguer i facilitats per adquirir productes bàsics. Alerten de l'escalada de la inflació que impacta de ple en productes de primera necessitat i consideren que tant el govern català com l'espanyol no estan fent prou per assistir a les famílies que més ho necessiten. | CLIMENT SABATER