01:11

Durant aquest 2022 han mort 40 motoristes a les carreteres catalanes. El col·lectiu creu que les activitats formatives i les xerrades no són suficients

El dels motoristes és un dels col·lectius més vulnerable a la carretera i per tal de preservar la seva seguretat i conscienciar-lo del perill, els Mossos d'Esquadra imparteixen classes de mobilitat segura. Aquesta setmana s'ha fet la primera i se'n faran altres donat que la sinistralitat amb motocicletes implicades ha augmentat aquest mes de novembre, tot i que ha baixat en el conjunt de l'any.

La plataforma ciutadana d'activistes en defensa dels motociclistes denuncia la permissivitat de les administracions públiques, per exemple, en permetre la venda de material no homologat com cascos i guants. També la deixadesa pel deficient estat de conservació de moltes vies i sobretot, per l'ús de les barreres de seguretat. | MARÍA GÓMEZ