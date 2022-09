01:07

El malbaratament alimentari torna al punt de mira avui, en el Dia Internacional de Conscienciació sobre la Pèrdua i el Desaprofitament d'Aliments.

A Madrid, el col·lectiu 'Ley sin desperdicio' s'ha concentrat davant el congrés per demanar una llei més ambiciosa en aquest àmbit, mentre a casa nostra diverses entitats recorden que cal una conscienciació generalitzada per resoldre aquesta problemàtica.



La fruita i la verdura suposen el 45% del malbaratament, cal tenir en compte, però que no tot el menjar té el mateix impacte ambiental, segons ha explicat a aquesta emissora Helena Calvo, de l'aplicació mòbil Too Good to Go, dedicada a salvar tota mena d'aliments.

Són gairebé 4 .000 els establiments que participen amb aquestes dues entitats a Catalunya i entre tots han assegurat el reaprofitament de més de 5.000 tones de menjar | CLARA CEBALLOS