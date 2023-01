01:20

La UGT de Catalunya demana a la patronal tancar l'acord per millorar els salaris aquest 2023 i adverteix que l'aprovació dels pressupostos no pot esperar més.

El secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros, ha celebrat que en el darrer any 4 de cada 10 nous contractes han estat indefinits, gràcies a la reforma laboral acordada entre Govern, patronal i sindicats. Ros també ha valorat positivament la pujada del salari mínim interprofessional a 1.000 euros, acordada sense la patronal.

Tot i això, des del sindicat asseguren que aquest increment no és suficient per combatre la inflació provocada per la guerra d'Ucraïna. En aquest sentit, ha destacat la importància que el conjunt de treballadors tinguin un increment salarial mínim i després cada sector pugui gestionar les clàusules de revisió salarial".

Des d'UGT critiquen mesures com la rebaixa de l'IVA perquè consideren que és "pa per avui i fam per demà", i proposen solucions alternatives com la limitació de preus a aliments i carburants | GUILLEM VIVES