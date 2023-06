01:03

El hub entrarà en funcionament els propers mesos de la mà de l'empresa catalana Quantion i generarà 300 llocs de treball.

Lufthansa Group, el grup d'aerolínies més gran d'Europa, obrirà a Barcelona un centre per desenvolupar projectes tecnològics. És la primera filial digital del grup alemany que obre al sud d'Europa i suposarà la creació de 300 llocs de feina.

El centre es dedicarà a desenvolupar solucions tecnològiques en àmbits com les reserves o l'atenció al client, entre d'altres. L'Executiu ha destacat el suport d'Acció en l'arribada d'aquesta inversió que treballarà també per altres companyies com Austrian Airlines | Climent Sabater