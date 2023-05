01:05

El Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides conclou que Espanya va vulnerar els drets polítics de l'expresident, Carles Puigdemont, quan el va suspendre com a diputat.

El dictamen remarca que la suspensió de Puigdemont com a diputat es va produir quan estava processat per rebel·lió, però no condemnat encara. Considera que aquesta suspensió no estava justificada per motius previstos a la legislació que siguin raonables i objectius. El Suprem, recordem, es va acollir a la Llei d'Enjudiciament Criminal per decretar la retirada de l'escó i impedir la seva investidura el gener de 2018.

El comitè apunta a una vulneració de l'article 25 del Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics. L'organisme dona a Espanya 180 dies per respondre com està resolent la situació i evitar així vulneracions similars en un futur.

El dictamen del comitè de DDHH de l'ONU, per contra, no considera una vulneració de drets la denegació de la seva investidura telemàtica. Respon així la denúncia que Puigdemont va interposar ara fa 5 anys I INFORMA: Nuria Alcalá