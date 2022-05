29:56

L'Organització Mundial de la Salut creu que el brot de Verola del Mico és molt inusual. Però es mostra optimista quan diu que confia que la malaltia serà controlable, atès que s'està propagant cap a països no endèmics, fora d'Àfrica. De fet, Europa és el continent amb més casos; el Regne Unit acaba de confirmar 36 casos, per tant un total de 56; i a Espanya són 9 les comunitats autònomes amb casos confirmats o sospitosos. La Comunitat Valenciana i l'Aragò han estat les darreres en informar aquest dilluns de 2 possibles casos. La prioritat de les autoritats sanitàries és tallar les cadenes de transmissió per tal de frenar la propagació del virus. Recordem que les persones que siguin casos confirmats o sospitosos han de mantenir-se aïllats i els seus contactes estrets han d'evitar contactes físics estrets. Per cert que des del colectiu LGTBI, reclama que es deixi de vincular la malaltia als homes gais i bisexuals.