Regalar bona literatura és una de les opcions segures de cara a les festes. Per posar-vos fàcil la tria, us fem algunes recomanacions literàries que més han triomfat aquest 2022

Destacada per part de la crítica com la millor novel.la de l'any 'Ràbia' del mallorquí Sebastià Alzamora, no pot faltar en aquest recull literari de propostes a tenir en compte de cara al Nadal. Un relat que ens parla de com un escriptor fustrat que viu en una illa mediterrània sense nom, reconsidera la seva relació amb l'entorn i el món que l'envolta, arran de la mort per enverinament de la seva gossa. 'La pau dels somnis feliços' de Carme Riera és una altra novel.la a tenir en compte. Una dona que va creure que la vida havia de ser viscuda intensament. Parlem d'Aurora Bertrana i la segona part de les seves memòries 'Nàufrags' editat per La Magrana | Montse Soto