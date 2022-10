00:45

Queda en llibertat amb càrrecs una lladre multireincident de 23 anys especialitzada en furtar al Baix Penedès mitjançant el mètode de l'abraçada.

La detenció va tenir lloc dilluns a l'Hospitalet de Llobregat. La dona abraçava les víctimes amb qualsevol excusa i aprofitava per furtar-los les joies, la cartera o qualsevol objecte de valor. Segons els mossos, hauria estat autora de tres casos amb aquest modus operandi. També hauria comès dos robatoris amb violència a la via pública, ja sigui perquè havia estat sorpresa durant el furt o directament en veure l’oportunitat per la inferioritat física de la víctima.

A més, l'autora va abusar sexualment d'una víctima, un home d'edat avançada, quan, per distreure'l de la seva voluntat real de sostreure-li el rellotge, el va agafar amb força de les mans i el va obligar a tocar-li els pits.

Es tracta d’una dona amb més de 40 antecedents, la majoria per fets similars comesos arreu de Catalunya. La dona va actuar a Coma-ruga i Segur de Calafell i a altres localitats de Catalunya, Garraf, Vallès Occidental, Baix Camp, Tarragonès, la Selva o l’Alt Empordà | PILAR RIBAS