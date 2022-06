Problemes de subministrament d'aigua a Lleida per l'alt percentatge de plaguicides

Els problemes de subministrament d'aigua continuen en algunes poblacions de la demarcació de Lleida

Els problemes de subministrament d'aigua continuen en algunes poblacions de la demarcació de Lleida. A la localitat de Torres de Segre, al Segrià, els veïns no poden consumir aigua de l'aixeta per l'alt percentatge de plaguicides i l'Ajuntament reparteix garrafes d'aigua. A diferents nuclis de Sant Esteve de la Sarga, al Pallars Sobirà, han de portar aigua en cisternes per la sequera.

Fa uns dies, 23 poblacions de la Mancomunitat d'Aigües de les Garrigues també es van quedar sense aigua | Pepa Sangenís