La Llei Rider compleix un any amb molta feina per fer

01:32

Repassem les llums i ombres del primer any de la Llei Rider, que obliga les plataformes a contractar els repartidors fins aleshores autònoms.

El text ha intentat posar ordre en un sector que estava molt desendreçat, però encara queda feina a fer. En primer lloc, els sindicats es feliciten perquè la norma ha ofert seguretat jurídica a les empreses i als treballadors. A més, es tracta d'una normativa pionera a la Unió Europea, segons ens explica Fernando Luján, secretari confederal de la UGT.

En aquest primer any de vida algunes empreses han abandonat el mercat estatal com Deliveroo. Altres, com Glovo encara operen parcialment fora de la llei. Des de Comissions Obreres, Andrés Querol, alerta que falten efectius d'inspecció de treball per fer complir la llei.

També altres aspectes a millorar són els algoritmes que utilitzen aquestes plataformes. Algunes de les fórmules matemàtiques, segons explica la investigadora del grup digital Commons de la UOC, Mellisa Renau, són perjudicials per als treballadors.

Pel que fa a la postura dels repartidors, el seu dia a dia, ens diuen, ha canviat poc des de l'aplicació de la llei. I és que molts companys es troben en processos judicials | ÀLEX CABRERA