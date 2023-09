Una possible llei d'amnistia encèn el debat polític

01:48

El PP prepara un gran acte en contra, just el cap de setmana abans del debat d'investidura d'Alberto Núñez Feijóo, que continua sense tenir els vots suficients. Mentre els contactes per una eventual investidura de Pedro Sánchez avancen segons SUMAR.





El PP vol concentrar els contraris a l'amnistia el cap de setmana del 23 i 24 de setembre a Madrid. Un silenci que sí que mantenen a l'actual PSOE, que evita pronunciar-se sobre l'amnistia. Tot i que avui, si hi ha una veu, l'exministre justícia i ara eurodiputat, Juan López Aguilar si creu que l'amnistia és constitucional.

Segons SUMAR, els contactes avancen amb l'independentisme i l'acord és factible.

Condicions com els tempos. Junts demana la llei d'amnistia per abans d'una hipotètica investidura de Sánchez. Per ERC prioritzen el compromís. INFORMA: LAURA HERRERO. Imatges: Agència EFE.