Ja es pot trobar a les llibreries la darrera novel·la de Maria Barbal, que porta per títol 'Al llac' i està editada per Columna. Es tracta d'una obra ambientada als anys 60 a Tremp, al Pallars, que presenta el paisatge com un personatge més de la trama. En aquest cas és l'entorn que envolta el pantà de Sant Antoni. | MONTSE SOTO