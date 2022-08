01:24

Els usuaris de la línia 5 del metro de Barcelona recuperen aquest dijous la normalitat, després de patir el tall de diversos trams durant l'estiu per fer unes obres integrals.

La L5 ha patit talls durant els mesos de juliol i agost per tal de fer una reforma completa de la via, que datava dels anys seixanta. L'antiguitat de la infraestructura provocava incidències continuades, i també unes vibracions que afectaven els veïns, tal com ha reconegut la regidora de mobilitat, Laia Bonet.



La reobertura d'aquest dijous de la línia blava coincideix amb l'inici dels descomptes del 50% als títols recurrents de TMB. A diferència dels abonaments gratuïts de RENFE, els títols rebaixats no s'han pogut adquirir amb antelació. La regidora de mobilitat no creu que hi pugui haver un col·lapse, però tampoc descarta aglomeracions. Per evitar les cues, la regidora ha recomanat comprar els títols amb descompte a través d'Internet | Guillem Vives