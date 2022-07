01:13

El primer dia de juliol suposa l'inici oficial de la tradicional campanya de rebaixes d'estiu a les botigues d'arreu de Catalunya, que s'allargarà durant dos mesos.

Aquesta campanya estarà marcada, creuen des del sector, per la incertesa davant l'increment sostingut dels preus en els productes bàsics dels darrers mesos. Molts, ens asseguren, s'ho pensaran dues vegades a l'hora de comprar. Una prudència dels consumidors que els botiguers han començat a notar.

Altres intentaran, com sempre buscar les millors ofertes i consideren que no hi ha tants descomptes com altres anys. Des de la patronal del sector es queixen que la desestacionalització de les rebaixes tot l'any tampoc ajuda i aposten per tornar a marcar un calendari com abans | Sergi Bassolas