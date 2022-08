00:53

El context de crisi econòmica accelera la signatura d'hipoteques un 14% interanual al juny a Catalunya segons dades de l'INE.

La inflació, l'increment del tipus d'interès i la precipitació per fer una inversió segura han accelerat, encara més, la signatura d'hipoteques a Catalunya respecte al juny de l'any passat. Les prop de 6.000 operacions suposen la xifra més alta des de 2010.

La directora de relacions institucionals del deganat del Col·legi de Registradors de Catalunya, Marta Gómez, explica en declaracions a Ràdio 4 que les entitats financeres també han facilitat aquesta situació.

La majoria d'hipoteques són per a un primer habitatge. També destaquem de les dades de l'INE que el tipus d'interès majoritari és el tipus fix (70,5%), i cada vegada va a més per la pujada de l'euríbor. L'import mitjà de les hipoteques va ser de 164.000 euros a Catalunya, per sobre de la mitjana de l'Estat | Àlex Cabrera