29:56

La dada d'aturats més baixa en 14 anys, per sota dels tres milions, és històrica, segons la vicepresidenta segona i ministra de treball, Yolanda Díaz.

Són quasi 100 mil aturats menys al maig, i 213 mil cotitzants més, és manté la tendència a l'alça a la seguretat social per sobre dels 20 milions d'afiliats, i amb gairébé la meitat de nous contractes indefinits. Dades que són miraculoses, segons el vicepresident de la patronal CEOE, Lorenzo Amor, en l'actual context econòmic. Els sindicats demanen no oblidar els tres milions d'aturats que encara queden.

A Catalunya, l'atur s'ha reduit en 16 mil persones al maig, xifra rècord, i el nombre total cau per sota dels 350 mil, també, per primer cop des de 2008.