01:25

La venda d'aliments bàsics ha caigut un 8,6% per la forta pujada dels preus. El peix fresc s'ha desplomat un 17,8% i la carn un 13,5%.

Al mercat del Clot de Barcelona ha començat a notar-se de fa temps l'impacte de l'encariment desbocat dels preus. Molts dels clients habituals reconeixen que s'han vist forçats a canviar els hàbits de compra. Estan adquirint productes més econòmics i altres ja els han eliminat de la seva llista de la compra.

Ens trobem qui ha canviat el lluç per la sardina, qui revisa cada dia el preu del peix abans de treure el moneder o qui, a la verduleria, s'exclama de com s'han encarit productes bàsics com les patates, les bledes o les mongetes.

La davallada de la venda d'aliments fonamentals com la carn i les hortalisses no té precedents als últims anys. La compra de peix ha caigut al mes de juny gairebé un 18 %, segons les dades del Ministeri d'Agricultura i Alimentació. La d'oli es desploma més d'un 11%. Fins i tot s'ha desplomat el consum de la fruita fresca un 10% i la venda d'ous ha caigut prop d'un 11%.

Darrere aquesta caiguda del consum d'aliments, hi ha la forta pujada dels preus: un 13,5% aquest mes de juliol, l'encariment més gran en 28 anys i que afecta ja a tota la cistella de la compra