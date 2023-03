00:46

L'informe 'Laïcitat en xifres' mostra que el 40% dels espanyols no són religiosos

La religiositat va de baixa. Només un 20% de la societat és practicant, i on més es nota aquesta tendència a la baixa és entre els joves. Altres àmbits on la religió també té presència és en l'educació. A Catalunya hi ha un 18% d'alumnes escolaritzats en centres catòlics, la majoria concertats, i l'ensenyament de religió es dóna a 4 de cada 10 alumnes.

Pel que fa als casaments, un 83% són civils, i e l'àmbit del finançament, només un 11% dels contribuents espanyols marquen la casella de l'esglèsia catòlica | INFORMA: Ignasi Gras