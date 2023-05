00:52

L'Audiència de Barcelona ha començat a jutjar a un educador d'un centre de menors per agredir sexualment a un jove de 13 anys l'any 2014. L'home s'enfronta a 67 anys de presó.

La fiscalia l'acusa d'aprofitar la situació de desvaliment del menor, que té una discapacitat del 42 % per trastorn de l'espectre autista.

El ministeri públic remarca en el seu escrit que va ser contractat entre 2013 i 2015 com a educador d'un centre de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) del Maresme gestionat per una fundació privada on va treballar una temporada en el torn de nit. Segons la fiscalia, entre els mesos d'abril i novembre de 2014, quan el menor tenia 13 anys, l'acusat el va agredir en fins a cinc ocasions.

No va ser fins al 2017 quan la víctima va reconèixer plenament la seva situació, després de rebre una xerrada sobre abús sexual per part d'una psicòloga. Va ser llavors quan va explicar els fets a la seva mare, després de la seva estada a presó.

Per tot plegat, la fiscalia demana 67 anys de presó per l'acusat, que previsiblement declararà demà, i 80.000 euros d'indemnització al centre.

INFORMA: NURIA ALCALÁ.