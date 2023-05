00:23

Està acusada de no haver entregat a temps als seus fills de 7 i 5 anys al seu exmarit. Es tracta d'una de les primeres dones reconegudes a Catalunya com a víctima de violència institucional

Queda vist per sentència el judici a Silvia Aquiles, una mare acusada de sostracció de menors per no haver entregat a temps als seus fills de 7 i 5 anys al seu exmarit.

Es tracta d'una de les primeres dones reconegudes a Catalunya com a víctima de violència institucional... En aquest cas, però, s'enfronta a fins a 5 anys de presó que sol·licita l'acusació particular, i dos anys que sol·licita la fiscalia, penes que ambdues parts mantenen.

Tant la fiscal com l'acusació particular han apel·lat a la manca de credibilitat del discurs de l'acusada. La defensa manté la sol·licitud d'absolució i nega que existeixi un delicte de sostracció. A més, han aportat un informe de la Universitat Carles III sobre Violència institucional que recull el cas de Silvia Aquiles com a exemple d'aplicació de la falsa síndrome d'Alienació Parental, rebutjat per la comunitat científica i que la llei prohibeix aplicar.Es tracta d'una suposada influència en contra del pare, a qui Aquiles va denunciar per suposats abusos sexuals als menors, tot i que el cas es va acabar arxivant.