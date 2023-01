Vist per sentència el judici pel desnonament d'un veí de la Casa Orsola

01:12

El fons d'inversió Lioness compra un bloc de pisos, la Casa Orsola, a Barceona i ha aprofitat la finalització del contracte per no renovar el lloguer.

Ja ha quedat vist per sentència el judici pel desnonament d'un veí de la Casa Orsola de Barcelona. El bloc de pisos se l'ha quedat el fons d'inversió Lioness, amb l'objectiu de convertir els habitatges en turístics. Tot i la denúncia del veí, que fa 20 anys que viu al pis, el fons ha aprofitat la finalització del contracte per no renovar el lloguer. El sindicat de llogateres denuncia un nou cas d'especulació immobiliària i recorda que aquest fons voltor ha vulnerat sistemàticament la llei. INFORMA: NÚRIA ALCALÀ.