Joves ensenyen la gent gran a com fer servir la tecnologia

01:33

A Sant Joan d'Espí, un equip de joves està recorrent els carrers per ajudar la gent gran a entendre i treure-li més partit als seus telèfons mòbils. El potencial d'aquests aparells és encara un misteri per a molts d'ells... i hi ha ganes d'aprendre | Clara Ceballos