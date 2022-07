04:02

El CaixaForum Barcelona ha presentat aquest dilluns l'exposició 'Cinema i moda. Per Jean Paul Gaultier' que es podrà veure fins el 23 d'octubre.

La iniciativa de la mà del dissenyador de moda francès proposa un viatge eclèctic que entrellaça cinema i moda amb grans creadors i artistes, des de l’òptica personal de ‘l’enfant terrible’ com a dissenyador de vestuari i com a cinèfil. La mostra, coorganitzada amb Cinémathèque française presenta un intercanvi creatiu de la moda i el cinema des de la visió de Gaultier i aprofundeix en el context de creació del vestuari per a films, posant l’accent en aspectes clau com l’empoderament femení i el seu reflex en la moda i en la filmografia del segle XX | Agnès Batlle